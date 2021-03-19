Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 -0,0150  EUR: 32,98 -0,0068 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
До конца марта в Украине потеплеет - синоптики
До конца марта в Украине потеплеет - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11895

СНБО приняло решение провести аудит всех разрешений на пользование украинскими недрами

СНБО приняло решение провести аудит всех разрешений на пользование украинскими недрами

Алексей Данилов

КИЕВ. 19 марта. УНН. Совет национальной безопасности и обороны принял решение провести аудит всех разрешений на пользование украинскими недрами. Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает УНН.

Цитата:

"Принято решение в течение короткого промежутка времени провести аудит всех без исключения разрешений (на пользование недр - ред.), которые выдавались начиная с 1994 года. Будет публичная информация о каждом разрешении. Где оно находится физически...о всех бенефициарах, всех владельцев этих разрешений будет предоставлена информация...", - рассказал Данилов.

По его словам, если будут выявлены нарушения при выполнении лицензионных условий этих разрешений, то они будут законно возвращаться народу Украины.

Дополнение

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении 19 компаний в сфере недропользования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Украине проведут расследование законности приватизации стратегических предприятий и недр.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, аудит
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.