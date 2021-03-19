Данилов заявил, что на следующем заседании СНБО обсудят борьбу с контрабандой

КИЕВ. 19 марта. УНН. На следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины обсудят борьбу с контрабандой через государственную границу. Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает УНН.

На заседании будут присутствовать представители ведомств, контролирующих данный вопрос.

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"Рассматривалась ситуация связана с передвижением через государственную границу контрафактных товаров. На следующем заседании СНБО все соответствующие ведомства, которые должны этим вопросом заниматься, контролировать для того, чтобы этого позорного явления не происходило, будут иметь соответствующие допуски на заседание СНБО", - рассказал Данилов.

Детали

По его словам, в частности, особое внимание будет уделено предприятиям, которые работают на территории "Л/ДНР".

"Лично мы обратили внимание на предприятия, работающие на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. На следующем заседании те люди, которые имеют к этому непосредственное отношение так же будут отражены в соответствующих решениях СНБО", - сказал Данилов.

Дополнение

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