Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по повышению уровня химической безопасности в Украине

КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по повышению уровня химической безопасности на территории государства. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Детали

В соответствующем указе президента говорится, что своим решением СНБО признал недостаточно эффективной деятельность Кабинета Министров по обеспечению проведения государственной политики в сфере управления химической безопасностью и обращения с химическими веществами.

Несмотря на это, правительство в двухмесячный срок обязано проработать вопрос о создании Межведомственной комиссии по вопросам управления химической безопасностью и обращения с химическими веществами и усиление возможностей референс-центра по определению токсичных и контролируемых химических веществ, образованного на базе Государственного предприятия “Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя Министерства здравоохранения Украины ”.

Также Кабмин должен сформировать перечень имеющихся аккредитованных химических лабораторий научно-исследовательских институтов и решить вопрос создания на их базе в соответствии с профилем деятельности центров (референс-лабораторий) для осуществления мониторинга, обнаружения и идентификации опасных химических веществ.

В этот же срок должен быть решен вопрос создания клинического токсикологического центра.

Также должно быть сформирован и утвержден перечень опасных веществ и веществ, представляющих угрозу в случае техногенных аварий, а также порядка обращения с ними в Украине, установления гигиенических нормативов с учетом европейских подходов и мировых практик и тому подобное.

Кроме того, за три месяца правительство должно подготовить предложения по ратификации Конвенции Международной организации труда № 170 о безопасности при использовании химических веществ на производстве и о присоединении к Минаматськои конвенции о ртути.

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Также в 2021 году должен быть утвержден план мер на 2022-2030 годы по обеспечению выполнения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции к ряду бывших высокопоставленных, в частности к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, експремьеру Николаю Азарову. Также Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время планирует провести заседание по локдауну в Украине.