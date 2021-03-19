Оппозиция Грузии анонсировала новую протестную волну в стране

КИЕВ. 19 марта. УНН. Оппозиция Грузии возобновляет акции протеста после провала переговоров с правящей партией “Грузинская мечта”. Об этом заявил один из лидеров партии “Единое национальное движение” Заал Удумашвили, пишет УНН со ссылкой на “Новости-Грузия”.

Детали

По словам Удумашвили, 20 марта в 12:00 возле парламента Грузии в Тбилиси оппозиционные партии проведут митинг, на котором представят свой план действий. Он пояснил, что завтрашний день станет началом “новой протестной волны” в стране.

Он отмечает, что партия “Грузинская мечта” открыто заявила, что она закрывает двери для европейских партнеров и в целом для Запада.

Цитата

“Мы практически отказались от любых уличных протестов до тех пор, пока не закончатся переговоры, поскольку мы считали, что в ”Грузинской мечты“ победит здравый смысл. С завтрашнего дня мы переходим на совершенно другой режим действий и на совсем другую волну. Наш план, мы планируем в течение ближайшего периода и как в стране продолжатся политические процессы, об этом мы объявим завтра на Руставели в 12:00”, - заявил Удумашвили.

Контекст

При посредничестве представителя главы Евросовета Шарля Мишеля, дипломата Кристиана Даниельсон с 12 марта члены правящей “Грузинской мечты” и оппозиции продолжали консультации для разрешения политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов осенью 2020 года. Переговоры продолжались неделю. Последний раунд 18 марта длился более девяти часов, уже после полуночи было объявлено, что стороны не сумели прийти к согласию.

Камнем преткновения оказались два вопроса — назначение досрочных выборов, а также освобождение председателя партии “Единое национальное движение” Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала “мтаваров” Георгия Руруа, которых оппоненты власти считают политическими заключенными.

Дополнительно

В Грузии обстреляли офис оппозиционной партии “Единое национальное движение”, основанной бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили. Основатель и лидер правящей партии “Грузинская мечта”, миллиардер Бидзина Иванишвили заявил о решении уйти из политики и из партии. Сегодня он распространил открытое письмо, в котором заявил, что “считает свою миссию выполненной”.