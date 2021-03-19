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В зоне ООС убили украинского военного

В зоне ООС убили украинского военного

КИЕВ. 19 марта. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников, в результате чего погиб украинский защитник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группировки “Восток”.

Детали

Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, недалеко от населенного пункта Водяное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью.

Действия Украины

На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним

В районе населенного пункта Южное в зоне ООС в четверг, 18 марта, в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий.

Источник: УНН
Теги: Россия, убийство, обстрелы, ООС
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