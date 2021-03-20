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Аваков предупредил о “холодной войне” для Украины на фоне перепалок Байдена и Путина

Аваков предупредил о “холодной войне” для Украины на фоне перепалок Байдена и Путина

Арсен Аваков

КИЕВ. 19 марта. УНН. Слова президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине могут повлечь “холодную войну” для Украины. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире передачи “Свобода слова” с Савиком Шустером, передает УНН.

Цитата

“Да, это может быть холодная война между западной цивилизацией „русской империей“, как ее видит Путин. Я думаю о том, чтоб это была не горячая война для Украины. И мы должны быть к этому готовы, потому что в этой своей игре Путин со своим трансформированным сознанием ... может предпринять очередную авантюру для нас, которая будет стоить дорого”, — сказал Аваков.

Детали

По словам министра, Украина “не должна отдавать свою свободу в угоду этим воздействиям”.

Контекст

Байден в среду в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет “заплатить цену” в связи с попытками вмешательства в американские выборы со стороны Москвы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина “убийцей”.

Российский президент после этого предложил президенту США провести открытый диалог в прямом эфире уже в пятницу или в предстоящий понедельник. Путин сказал, что готов дать МИД соответствующее поручение “прямо сейчас”. Также он отреагировал на слова Байдена детской дразнилкой.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Арсен Аваков, война, Джо Байден
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