Зеленский ввел действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и охраны от 11 марта “О создании Центра противодействия дезинформации”. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Детали

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и охраны от 11 марта “О создании Центра противодействия дезинформации”.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним

Зеленский выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации. В будущем он должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде в этом мире, заявил президент.