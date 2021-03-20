Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 -0,0150  EUR: 32,98 -0,0068 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
До конца марта в Украине потеплеет - синоптики
До конца марта в Украине потеплеет - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3300

Зеленский ввел действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации

Зеленский ввел действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и охраны от 11 марта “О создании Центра противодействия дезинформации”. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Детали

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и охраны от 11 марта “О создании Центра противодействия дезинформации”.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним

Зеленский выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации. В будущем он должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде в этом мире, заявил президент.

Источник: УНН
Теги: СНБО, фейк, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.