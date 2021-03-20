УЕФА назвала лучших футболистов 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы

КИЕВ. 20 марта. УНН. УЕФА обнародовала результаты борьбы за звание лучшего игрока недели ответных матчей в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, передает УНН со ссылкой на сайт ассоциации.

Детали

На этой неделе равных в Лиге чемпионов не было 35-летнему хорвату мадридского “Реала” Луки Модричу. Ветеран отличился голевой передачей в матче с “Аталанты”, которая завершилась выигрышем “Галактикос” 3: 1.

На звание игрока недели также претендовали полузащитники Кевин Де Брюйне ( “Манчестер Сити”), Н’Голо Канте ( “Челси”) и Йозуа Киммо ( “Бавария”).

В борьбе за лучшего футболиста недели Лиги Европы равных не было нападающему загребского “Динамо” Миславу Оришичу. Футболист оформил хет-трик в матче 1/8 финала Лиги Европы против “Тоттенхэма” и помог своей команде выйти в следующую стадию турнира.

На звание игрока недели в Лиге Европы претендовали также Борха Майораля ( “Рома”), Альберто Морено ( “Вильярреал”) и Давид нерес ( “Аякс”).

Стоит напомнить

Состоялись жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы и Лиги чемпионов.