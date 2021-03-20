Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 -0,0150  EUR: 32,98 -0,0068 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
До конца марта в Украине потеплеет - синоптики
До конца марта в Украине потеплеет - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
4425

УЕФА назвала лучших футболистов 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА назвала лучших футболистов 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы

КИЕВ. 20 марта. УНН. УЕФА обнародовала результаты борьбы за звание лучшего игрока недели ответных матчей в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, передает УНН со ссылкой на сайт ассоциации.

Детали

На этой неделе равных в Лиге чемпионов не было 35-летнему хорвату мадридского “Реала” Луки Модричу. Ветеран отличился голевой передачей в матче с “Аталанты”, которая завершилась выигрышем “Галактикос” 3: 1.

На звание игрока недели также претендовали полузащитники Кевин Де Брюйне ( “Манчестер Сити”), Н’Голо Канте ( “Челси”) и Йозуа Киммо ( “Бавария”).

В борьбе за лучшего футболиста недели Лиги Европы равных не было нападающему загребского “Динамо” Миславу Оришичу. Футболист оформил хет-трик в матче 1/8 финала Лиги Европы против “Тоттенхэма” и помог своей команде выйти в следующую стадию турнира.

На звание игрока недели в Лиге Европы претендовали также Борха Майораля ( “Рома”), Альберто Морено ( “Вильярреал”) и Давид нерес ( “Аякс”).

Стоит напомнить

Состоялись жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Источник: УНН
Теги: футбол, УЕФА
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.