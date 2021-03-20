В Британии установили новый рекорд сделанных прививок от коронавируса за сутки

КИЕВ. 20 марта. УНН. Великобритания побила свой рекорд по количеству ежедневных прививок от коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Всего в четверг, 19 марта, в стране было введено 660 276 доз, свидетельствуют последние данные правительства.

Это включает 528 260 первых уколов и 132 016 вторых доз. Цифры превышают предыдущий рекорд, установленный 30 января, когда было введено 609 010 вакцин.

Это означает, что 26 263 732 человека в Британии уже получили первую дозу, а 20 10 070 - вторую.

Официальные данные также показывают, что за последнее 24-часовой период в Великобритании было зарегистрировано 4802 новых случаев заболевания COVID-19, а также еще 101 смерть.

Вакцина AstraZeneca: контекст

Ранее о полном или частичном прекращении использования вакцины AstraZeneca объявили многие европейские страны. Но после расследования регулирующих органов, показали беспочвенность опасений по поводу образования тромбов, страны Европы массово восстанавливают введение вакцин против COVID-19 от AstraZeneca.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Регулятор Великобритании подтвердил, что люди должны продолжать получать вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 препаратом AstraZeneca и преимущества вакцины намного перевешивают риски.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал первый укол вакцины от коронавируса.