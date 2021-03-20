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Второй раз подряд украинский дуэт вышел в финал теннисных соревнований в Италии

Второй раз подряд украинский дуэт вышел в финал теннисных соревнований в Италии

КИЕВ. 20 марта. УНН. Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов продолжили победное шествие на четвертом челленджере в итальянской Биелла, передает УНН со ссылкой на ФТУ.

Детали

Молчанов и Стаховский обыграли француза Бенджамина Бонци и уроженца Монако Уго Ниса - 6: 4, 6: 4.

Соперники украинцев определятся в поединке братанця и австралийца Гласспул/Род против индийско-австрийского дуэта Раджа/Вайссборн.

Дополнение

Украинцы вышли в парный финал вторую неделю подряд. На прошлой неделе Молчанов и Стаховский досрочно завершили борьбу в решающем матче в Биелла против дуэта Кантен Алис/Тристан Ламазин.

Источник: УНН
Теги: теннис, Италия
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