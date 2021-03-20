В древней Олимпии археологи раскопали бронзового идола, которому более 2500 лет

КИЕВ. 20 марта. УНН. Греческие археологи раскопали бронзового быка-идола в древней Олимпии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Греческие археологи случайно обнаружили на археологических раскопках Олимпии бронзового идола возрастом более 2500 лет. Ученый обнаружил мини-статую во время работы на одном из самых известных святилищ в Древней Греции.

Один из его рогов торчал из земли после обильных осадков. Статуэтку нашли целой, рядом с храмом древнегреческого бога Зевса в Олимпии.

Его передали в лабораторию для консервации.

Археологи считают, что это была часть тысяч подарков, подаренных Зевсу в 1050-700 гг. до н. е. Быки и лошади играли важную роль в жизни древних греков и поэтому часто посвящались богам.

Напомним

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