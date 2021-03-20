Лидеры Первой лиги одержали победы в очередных матчах турнира

КИЕВ. 20 марта. УНН. Одесский “Черноморец” и “Агробизнес” провели поединки 17-го тура Первой лиги Украины по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Детали

Из последних чисел октября в херсонского “Кристалла” и “Агробизнес” продолжаются полярные серии: “Кристалл” не может выиграть уже 8 туров подряд, “Агробизнес” праздновал победы в 7 матчах чемпионата подряд перед зимней отпуском. В их очном противостоянии данные серии продолжились — 4: 1 в пользу “Агробизнес”.

У победителей отмечались Владислав Шаповалов, Арсена Слотюк, Иван Когут и Евгений Немтинов.

В другом противостоянии новый лидер Первой лиги — “Черноморец”, посетил пятой команды первенства “Горняк-Спорт”. Судьбу противостояния решил гол футболиста одесситов Сухоручко — 0: 1.

Дополнение

“Черноморец” набрал 37 баллов, на три очка больше “Агробизнес”, но “моряки” сыграли на один матч больше главного конкурента.