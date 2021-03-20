Довыборы в Раду: ЦИК зафиксировала нарушения в 12 кандидатов

КИЕВ. 20 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия объявила предупреждение за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов 12 кандидатам в народные депутаты Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на ЦИК.

Детали

Кандидаты-нарушители зарегистрированы в ОВО № 50 и № 87 на промежуточных выборах народных депутатов Украины 28 марта 2021.

Предупреждения получили кандидаты в народные депутаты, зарегистрированные в ОВО № 50 — Гакова Ю.Г, Добш И.А., Дорошенко Л.В., Звагольський С.С., Масенець А.А., Мироненко Б.С., и кандидаты в народные депутаты, зарегистрированные в ОВО № 87 — Дереворез Р.Е., Желоб Н.Н., Кошулинский Р.В., Резеш И.И., Шевченко А.Л. (1974 г. н. э.), Шевченко А. П.

При этом добавляют, что для принятия обоснованного решения, комиссия исследует обстоятельства, которые могли помешать кандидатам открыть счета избирательных фондов в установленные избирательным законом сроки.

Напомним

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатов в народные депутаты Артема Марчевского от политической партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” в одномандатном избирательном округе № 50 и Маруси Зверобой-Беленькой от политической партии “Европейская солидарность” в ОВО № 87.