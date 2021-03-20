Новости: Спорт
20 марта 2021, 04:00 • Златослава Максымук • 4560
Теннис: украинка завоевала путевку в финал турнира в Санкт-Петербурге
КИЕВ. 20 марта. УНН. Украинская теннисистка Надежда Киченок проведет борьбу за свой шестой парный титул WTA, информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В полуфинале турнира WTA-500 "St Petersburg Ladies Trophy" украинско-румынская пара Киченок/Олару, посеянная под первым номером, за 1:00 20 минут переиграла румынско-нидерландский дуэт Никулеску/Паттинама-Керкхов - 6: 1, 7: 5.
Отметим, что на счету Киченок - пять парных титулов, последним из которых украинка завоевала в Хобарети в январе 2020 году в паре с Саней Мирзой.
Дополнение
Призовой фонд соревнований составил 565 тыс. долл.
Источник: УНН
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