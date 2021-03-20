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Европейские авиакомпании готовятся к “потерянному лету” из-за карантина

Европейские авиакомпании готовятся к “потерянному лету” из-за карантина

КИЕВ. 20 марта. УНН. Европейские авиакомпании и туристический сектор готовятся ко второму “потерянному лету” из-за распространения инфекции коронавируса и карантинные ограничения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Акции авиакомпаний и туристических компаний упали после того, как такие страны Европы, такие как Франция и Италия ввели жесткие карантинные ограничения. Летний прогноз также ухудшился из-за роста количества инфекций в Греции.

Это негативно отражается на перспективах восстановления туристического сезона, прибыль которого обычно помогает авиакомпаниям в течение зимы.

Ограничения могут создать меньше трудностей для бюджетных авиакомпаний, таких как Ryanair и Wizz Air, которые могут быстро передислоцировать самолеты между маршрутами. Но внутренний рынок Ryanair рассчитывает на сохранение жестких ограничений на путешествия.

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Напомним

Правительство Франции ввел жесткие ограничения для некоторых регионов, включая Париж, чтобы противодействовать ускоренному распространению инфекций COVID-19.

Источник: УНН
Теги: туризм, карантин, авиакомпании
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