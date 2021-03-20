Коронавирусной инфекцией в мире заразилось более 122,2 млн людей

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 122 262 706 человек, из них выздоровели 69 234 192 человек. Количество умерших возросло до 2 700 817.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (29 728 104), Бразилия (11 871 390), Индия (11 514 331), Россия (4 388 268), Великобритания (4 299 200), Франция (4 242 145), Италия (3 332 418) и Испания (3 212 332).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (541 096), Бразилии (290 314) и Мексике (197 219).

Общая ситуация в Украине

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 569 596. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 519 926 случаев коронавирусной болезни COVID-19 , из них 29 515 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.