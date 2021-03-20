На 20 марта установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 20 марта. УНН. Национальный банк Украины на 20 марта 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 546.5581 грн;

Серебро - 23.3141 грн;

Платина - 1 052.9050 грн;

Палладий - 2 332.1310 грн.

По сравнению с 19 марта, курс золота и серебра вырос, а платины и палладия - упал.