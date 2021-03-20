Бельгия не ослабит карантин до апреля

КИЕВ. 20 марта. УНН. Власти Бельгии приняли решение продолжить карантин минимум до апреля из-за высокого количества инфицированных коронавирусом граждан. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Brussels Times.

Детали

В Бельгии растет число госпитализаций людей с COVID-19, в больницах сейчас находится 2 140 человек. По мнению премьер-министра Александра Где Кроо, причинами роста заболеваемости стало появление новых разновидностей коронавируса, а также то, что люди стали больше контактировать между собой.

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“После года борьбы с коронавируса мы знаем, что делать. Мы должны ограничить количество близких контактов, насколько это возможно. Это означает, что разрешения на социальные события с участием до 50 человек, и спортивные соревнования до 10 человек, как ожидались с апреля, не будет. Открытие парков развлечений также будет отложено”, - сказал Де Кроо.

По данным ВОЗ, в настоящее время в Бельгии зафиксировали 827 941 случаев коронавируса, 22 650 человек скончались.

Напомним

Еврокомиссия (ЕК) выразила удивление решением правительства Бельгии продлить запрет на необязательные трансграничные поездки до 18 апреля и намерена “принять меры”, чтобы гарантировать свободу перемещения в ЕС.