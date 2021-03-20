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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,68 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,68 грн/доллар

КИЕВ. 20 марта. УНН. По состоянию на 20 марта 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,68 грн/долл., Передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.682800 грн за доллар;

32.978500 грн за евро;

0.373720 грн за российский рубль;

38.535800 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 19 марта курс всех указанных валют не изменился.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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