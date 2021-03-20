Ангела Меркель хочет вакцинироваться препаратом AstraZeneca

КИЕВ. 20 марта. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель готова делать прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

“Я получила бы прививку от AstraZeneca”, — сказала Меркель на пресс-конференции после встречи с руководителями государств.

В то же время она добавила, что ждет своей очереди в соответствии с установленным порядком. В Германии в первую очередь вакцину получают наиболее уязвимые группы, в зависимости от возраста, здоровья и профессии.

Напомним

Премьер-министр Франции Жак Кастекс сделал прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Грузии самолете Зурабишвили, президент Финляндии Саули Ниинисте также сделали прививки от коронавируса.

Дополнительно

Ранее в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов у женщины, которая прошла вакцинацию препаратом от AstraZeneca. В Норвегии по той же причине умер привит медик. После этого о прекращении прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии , Швеции и др.

Некоторые страны, такие как Германия, Франция и Италия, восстановили вакцинацию уколами AstraZeneca в пятницу, 19 марта. Регулятор Великобритании подтвердил, что люди должны продолжать получать вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 препаратом AstraZeneca, и преимущества вакцины намного перевешивают риски.