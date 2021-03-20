Компании Tesla закроют, если ее автомобили будут использовать для шпионажа - Маск

КИЕВ. 20 марта. УНН. Исполнительный директор Tesla Inc Маск заявил, что его компания будет закрыта, если ее машины будут использоваться для шпионажа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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“У нас существует очень сильный стимул быть очень конфиденциальными по любой информации. Если Tesla будет использовать машины для шпионажа в Китае или где-нибудь еще, нас закроют ”, - сказал Маск на видном китайском форуме во время виртуальной дискуссии.

Маск призвал к усилению взаимного доверия между двумя крупнейшими экономиками мира в своем выступлении на Форуме развития Китая бизнес-встреча высокого уровня проводит фонд при Государственном совете.

Что предшествовало

Китайские военные запретили въезд автомобилей Tesla к своим комплексов, ссылаясь на угрозу безопасности через камеры, установленные на транспортных средствах. Эти ограничения появились, когда высокие китайские и американские дипломаты проводили противоречивую встреча на Аляске.

Дополнительно

В Китае, крупнейшем в мире автомобильном рынке и ключевом поле битвы для электромобилей, Tesla продала в прошлом году 147 445 автомобилей, что составляет 30% от общего мирового объема. Однако в этом году он сталкивается с большой конкуренцией со стороны внутренних соперников от Nio Inc в Geely.

Напомним

Первые для администрации президента США Джо Байдена американо-китайские переговоры на высоком уровне, которые 18 марта стартовали в Анкоридже (штат Аляска), начались с резкого публичной перепалки между сторонами.