ООС: вражеские обстрелы продолжаются, есть погибший

КИЕВ. 20 марта. УНН. За прошедшие сутки, 19 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, которые были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Детали

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью.

Из стрелкового оружия противник совершил обстрел позиций наших защитников на том же направлении недалеко от населенного пункта Пищевик.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Дополнительно

Вчера, 19 марта, в течение дня оккупанты воздерживались от провокаций в связи с инициированным Украинской делегацией в Трехсторонний контактной группе внеочередным заседанием безопасности подгруппы, которое было вызвано систематическими грубыми нарушениями режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск ОРДЛО и гибелью военнослужащего Вооруженных Сил Украины .

В очередной раз, сорвав заседание, российские наемники развернули информационную кампанию по дискредитации украинской стороны, после чего, вечером совершили длительный обстрел позиций наших защитников вблизи Водяного с применением запрещенного минского договоренностями вооружения, гранатометов и стрелкового оружия различных типов.

Такие дерзкие действия и игнорирование, ранее достигнутых договоренностей, раз свидетельствуют о нежелании вооруженных формирований РФ решать конфликт мирным путем.

Российские оккупанты откровенно игнорируют достигнутые договоренности и всячески дискредитируют координационный механизм. Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту на СММ ОБСЕ и подготовлены материалы для публикации фактов грубых нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов перед европейским и мировым сообществом.

Напомним

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников, в результате чего погиб украинский защитник.

В районе ООС сотрудники ДФС изъяли из незаконного оборота более 17 000 пачек табачных изделий и более 300 литров алкогольных напитков.