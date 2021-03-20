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Спасатели предупредили о значительной снеголавинной опасности в Карпатах

Спасатели предупредили о значительной снеголавинной опасности в Карпатах

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КИЕВ. 20 марта. УНН. В западных областях Украины ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Цитата

"20-21 марта в середнегорье Львовской, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Дополнение

Сырая и прохладная погода продержится в Украине до конца недели. На выходных ожидаются дождь и мокрый снег, по стране - до 8 градусов мороза, в Карпатах - до 12 градусов ниже нуля.

В Киевской области 20 марта облачно с прояснениями; местами небольшой мокрый снег.

Источник: УНН
Теги: погода, Карпаты, лавины, ГСЧС
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