Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 0,0000  EUR: 32,98 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
До конца марта в Украине потеплеет - синоптики
До конца марта в Украине потеплеет - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5685

Я не хочу больше отправлять людей за границу: Степанов о трансплантационной независимости Украины

Я не хочу больше отправлять людей за границу: Степанов о трансплантационной независимости Украины

Максим Степанов

КИЕВ. 20 марта. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова Савика Шустера" рассказал о том, каким образом в Украине сейчас выстраивается трансплантационная независимость, которая позволит спасать человеческие жизни без необходимости выезда на лечение за границу. Об этом сообщает УНН.

Цитата:

"Трансплантация - это спасение жизни. Именно поэтому у нас и сделано то, о чем мы говорили: презумпция несогласия. Когда мы начали эту тему (я ею начал заниматься на второй день после того, как пришел на должность), мы понимали, что для того, чтобы воплотить в жизнь тот закон, который был принят - нам надо сделать очень много. Мы только нормативных актов приняли около тридцати. Мы поставили себе цель, чтобы за три года у нас была трансплантационная независимость. Я не хочу больше отправлять людей за границу", - отметил Степанов.

Детали

Отдельно министр рассказал о создании необходимого аэродинамического пространства по привлечению в экстренной медицинской помощи в сложных условиях авиации.

"По два года люди находятся в Индии и им не могут сделать трансплантацию, они находятся там просто в ужасных условиях. Для меня это просто магистральная тема. И когда мы начали создание аэромедицинского пространства - это была такая сразу безумная поддержка, нам это важно, потому что кроме трансплантации эта авиация будет задействована в оказании экстренной медицинской помощи, когда человека с какими-то травмами надо доставить из какой-то горной местности в больницу", - рассказал он.

Что было раньше

Правительством на этой неделе было поддержано создание Единого аэромедицинского пространства, предусматривающего введение системы аэромедицинской эвакуации и авиационную транспортировку анатомических материалов реципиентов.

Дополнение

Напомним, 17 марта вертолет спасателей транспортировал из Запорожья пациента после пересадки донорского сердца.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, трансплантация, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.