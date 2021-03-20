Я не хочу больше отправлять людей за границу: Степанов о трансплантационной независимости Украины

КИЕВ. 20 марта. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова Савика Шустера" рассказал о том, каким образом в Украине сейчас выстраивается трансплантационная независимость, которая позволит спасать человеческие жизни без необходимости выезда на лечение за границу. Об этом сообщает УНН.

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"Трансплантация - это спасение жизни. Именно поэтому у нас и сделано то, о чем мы говорили: презумпция несогласия. Когда мы начали эту тему (я ею начал заниматься на второй день после того, как пришел на должность), мы понимали, что для того, чтобы воплотить в жизнь тот закон, который был принят - нам надо сделать очень много. Мы только нормативных актов приняли около тридцати. Мы поставили себе цель, чтобы за три года у нас была трансплантационная независимость. Я не хочу больше отправлять людей за границу", - отметил Степанов.

Детали

Отдельно министр рассказал о создании необходимого аэродинамического пространства по привлечению в экстренной медицинской помощи в сложных условиях авиации.

"По два года люди находятся в Индии и им не могут сделать трансплантацию, они находятся там просто в ужасных условиях. Для меня это просто магистральная тема. И когда мы начали создание аэромедицинского пространства - это была такая сразу безумная поддержка, нам это важно, потому что кроме трансплантации эта авиация будет задействована в оказании экстренной медицинской помощи, когда человека с какими-то травмами надо доставить из какой-то горной местности в больницу", - рассказал он.

Что было раньше

Правительством на этой неделе было поддержано создание Единого аэромедицинского пространства, предусматривающего введение системы аэромедицинской эвакуации и авиационную транспортировку анатомических материалов реципиентов.

Дополнение

Напомним, 17 марта вертолет спасателей транспортировал из Запорожья пациента после пересадки донорского сердца.