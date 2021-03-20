В Киеве обезвредили четыре артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны

КИЕВ. 20 марта. УНН. В столице пиротехники ГСЧС обезвредили четыре артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны. Боеприпасы были найдены на территории Деснянского и Подольского районов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

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"19 марта 2021 года пиротехнический расчет Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (МСЦ БР ГСЧС Украины) уничтожил четыре артиллерийских снаряда времен прошлых войн", - говорится в сообщении.

Детали

Три снаряда обнаружил гражданин, который наткнулся на предметы, похожие на боеприпасы, в лесу по адресу г. Киев, Деснянский район, ул. Радистов.

Прибыв на место происшествия, пиротехники МСЦ БР ГСЧС Украины идентифицировали опасную находку как артиллерийские снаряды разных калибров: АС-152 мм - 1 единица, АС-122 мм - 1 единица, АС-76 мм - 1 единица. Они также провели работы по проверке прилегающей территории на наличие других боеприпасов.

В тот же день на строительстве по ул. Выговского в Подольском районе столицы был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 122 мм.

Пиротехники отметили, что все взрывоопасные предметы уничтожены путем подрыва в специально отведенном месте.

Дополнение

В Харьковской области несовершеннолетний пострадал из-за взрыва снаряда.