Исследование антител к COVID-19 показало большое количество переболевших среди детей

КИЕВ. 20 марта. УНН. Исследование, проведенное в Северной Вирджинии, США, показывает, что среди детей было выявлено удивительно большое количество с антителами против COVID-19, сообщает FOX5, передает УНН.

Детали

Inova Health System в партнерстве с Департаментом здравоохранения Вирджинии и Университетом Джорджа Мейсона осенью изучили частоту COVID-19 среди детей.

Исследователи подсчитали, что до определенного периода у 1% детей должны были обнаружиться антитела от COVID-19. Но результаты тестирования тысяч детей показали, что антитела к коронавирусной болезни оказались у 8,5%. И это оказалось примерно вдвое больше, чем среди взрослых.

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При этом у 66% детей с антителами никогда не было симптомов COVID-19.

Дополнение

Отметим, что дети несмотря на бессимптомное течение COVID-19 могут получить тяжелые осложнения от болезни. Украинские врачи, например, сталкивались с этим неоднократно. При этом у детей, переболевших бессимптомно и имевших отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, только ИФА-тест показал наличие антител к коронавирусу.

По словам руководительницы львовского "Охматдета" Александры Бурда, заблаговременно предотвратить осложнения можно при условии сдачи ИФА-теста на антитела. Он покажет наличие иммуноглобулинов, которые означают, что ребенок переболел COVID-19. Поэтому, соответственно, эта информация может пригодиться для корректировки схемы лечения как детей, так и взрослых во время осложнений.

Напомним, УНН ранее писал о том, что украинские ИФА-тесты на антитела "Диапроф-Мед" такие же точные и чувствительные, как и более дорогие тесты американской компании Abbott. Это показало сравнительное исследование ИФА-тестов на антитела двух ведущих производителей.

Также напомним, что эксперты и медики единогласно сходятся на том, что ИФА-тестами на антитела можно обнаруживать только иммунитет к перенесенному ранее COVID-19, любые другие варианты их использования не практикуются в цивилизованном мире.