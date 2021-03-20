В правительство Афганистана может попасть "Талибан"

КИЕВ. 20 марта. УНН. Власть Афганистана заявила, что в переговорах о создании коалиционного правительства, необходимо обсуждать с талибами принципы разделения полномочий. Об этом заявил председатель Высшего совета национального примирения Абдулле Абдулла, пишет УНН.

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"Все зависит от того, к какому соглашению придут обе стороны. Если мы сможем договориться о том, что у нас будет разделение полномочий к постоянному правительству, которое должно быть приведено к власти на основании проведенных выборов, то почему бы и нет, талибы представляют одну из сторон, они могут быть его частью. Но все зависит от соглашения сторон", - сказал Абдулла.

Детали

При этом председатель Высшего совета уточнил, что сами талибы никак пока не ответили на предложение США о формировании временного коалиционного правительства.

"Это не так, что мы взяли предложение США, согласились со всем изложенным в нем и будем по нему двигаться, нет. Мы высказали свои мнения по некоторым идеям, но "Талибан" пока никак не высказался", - добавил Абдулла.

В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года начались мирные переговоры между афганским правительством и "Талибаном". В переговорах активное участие принимают США.

Справка

Талибан - радикальное исламистское движение, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, руководило Исламским Эмиратом Афганистан с 1996 до 2001 года и регионом Вазиристан на севере Пакистана с 2004 года. Дипломатично только три государства признавали его правление: ОАЭ, Пакистан и Саудовская Аравия.

Характерной чертой талибов являются черные тюрбаны и белые одежды.

В США, Канаде, России, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане и ряде других стран движение "Талибан" внесено в список террористических организаций, его деятельность запрещена.

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