Moderna начала испытания своей вакцины от COVID-19 на детях

КИЕВ. 20 марта. УНН. Американская фармацевтическая компания Moderna начала испытания вакцины от COVID-19 на детях. Планируется, что в тестах примут участие около дети в возрасте от 6 месяцев до 11 лет из США и Канады. Об этом пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

К участию в тестах привлекут около 7 тысяч детей.

Исследование будет проходить в два этапа: на первом участников в возрасте от 2 до 11 лет провакцинируют, затем группа детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет получат вакцину.

За участниками испытаний будут наблюдать в течение 12 месяцев после введения второй дозы (промежуток между получением первой и второй дозы составит 28 дней).

Предполагается, что это исследование позволит оценить безопасность, переносимость, реактогенность и эффективность двух доз вакцины для детей.

Исследование продлится около 14 месяцев, но может закончиться и раньше.

Компанія "Модерна" цього тижня оголосила про початок клінічних випробувань своєї вакцини від коронавірусу на дітях - від шести місяців до 11 років. Проводитимуть тестування у США та Канаді. Усі охочі батьки уже можуть записати своїх дітей на участь. pic.twitter.com/9LqOnoZSmD — Голоc Амepики (@chastime) March 20, 2021

Добавим

Вакцина против коронавируса от Moderna стала вторым препаратом, который одобрил европейский регулятор, после вакцины от Pfizer и BioNTech.

Эффективность Moderna составляет 94,5%. Кроме Евросоюза, ее также одобрили США, Великобритания, Канада, Израиль, Саудовская Аравия и другие.