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Moderna начала испытания своей вакцины от COVID-19 на детях

Moderna начала испытания своей вакцины от COVID-19 на детях

КИЕВ. 20 марта. УНН. Американская фармацевтическая компания Moderna начала испытания вакцины от COVID-19 на детях. Планируется, что в тестах примут участие около дети в возрасте от 6 месяцев до 11 лет из США и Канады. Об этом пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

К участию в тестах привлекут около 7 тысяч детей.

Исследование будет проходить в два этапа: на первом участников в возрасте от 2 до 11 лет провакцинируют, затем группа детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет получат вакцину.

За участниками испытаний будут наблюдать в течение 12 месяцев после введения второй дозы (промежуток между получением первой и второй дозы составит 28 дней).

Предполагается, что это исследование позволит оценить безопасность, переносимость, реактогенность и эффективность двух доз вакцины для детей.

Исследование продлится около 14 месяцев, но может закончиться и раньше.

Добавим

Вакцина против коронавируса от Moderna стала вторым препаратом, который одобрил европейский регулятор, после вакцины от Pfizer и BioNTech.

Эффективность Moderna составляет 94,5%. Кроме Евросоюза, ее также одобрили США, Великобритания, Канада, Израиль, Саудовская Аравия и другие.

Источник: УНН
Теги: США, Канада, дети, вакцина, испытания
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