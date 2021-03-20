ВСК по "Укрзализныце" проверит эффективность работы правоохранителей

КИЕВ. 20 марта. УНН. С 2015 по 2020 год Государственная аудиторская служба провела в "Укрзализныце" 25 проверок. Временная следственная комиссия намерена проверить, как информация Госаудитслужбы была в дальнейшем использована правоохранителями. Об этом сообщил народный депутат от группы "Доверие", член ВСК Александр Сухов, передает УНН.

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"У меня вопрос: вносились ли эти проверки в ЕРДР, их результаты, убытки, указанные Госаудитслужбой, - взыскали ли их с тех людей, в действиях которых они выявляли нарушения", - подчеркнул он.

Учитывая неудовлетворительную динамику ответов правоохранителей на запросы ВСК, члены комиссии решили пригласить на следующее заседание представителей Офиса Генпрокурора, СБУ, МВД, ДФС и НАБУ.

Дополнение

ВСК по вопросам оценки критической ситуации в "Укрзализныце" была создана в парламенте в конце января. 11 марта в отставку подал директор по коммерческой работе "УЗ" Иракли Эзугбая, за ним 15 марта Кабмин уволил председателя правления Владимира Жмака. Общий объем недополученных средств в 2020 году составил 25 млрд грн. Из них 7 млрд грн "УЗ" потеряла на грузовых перевозках, вероятно, из-за решения Эзугбая занизить тарифы.

За ситуацией в "УЗ" должно следить НАБУ, которое в октябре 2020 года подписало меморандум о совместной борьбе с коррупцией.

Зато с тех пор никакой информации о выявлении нарушений или схем от НАБУ не было. Хотя до прихода Жмака и Эзугбая НАБУ следило за скидками на грузоперевозки "УЗ" - основной источник дохода всей государственной компании. СМИ объясняют такое "молчаливое согласие" тем, что и детектив НАБУ - подписант меморандума Денис Гюльмагомедов, и Гизо Углава (первый заместитель директора НАБУ), и Владимир Жмак, и Иракли Эзугбая имеют общий "знаменатель" в лице Михаила Саакашвили, то есть связанны между собой.