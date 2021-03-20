В ВСУ за сутки обнаружили 191 новый случай COVID-19

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки зарегистрирован 191 новый случай заболевания COVID-19. Всего по состоянию на 20 марта в Вооруженных Силах болеет 1980 человек, передает УНН со ссылкой на Командование Медицинских сил ВСУ.

Детали

По состоянию на 10.00 20 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 1980 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 17 292 лица, летальных случаев 52.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 528 человек.

За прошедшие сутки зарегистрирован 191 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 13 человек.

Кроме того, Командование Медицинских сил сообщает, что с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 11 104 лица получили 1 дозу вакцины. Из них 1714 военные медики.

За минувшие сутки на COVID-19 привито 882 человека.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,535 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 19 марта, - 15,2 тысячи, что меньше, чем вчера.