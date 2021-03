КИЕВ. 20 марта. УНН. В Черное море направляется американский ракетный эсминец USS Thomas Hudner. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Twitter-аккаунт шестого оперативного флота США.

Детали

Во флоте США сообщили, что USS ThomasHudner - начал транзит на север в Черное море чтобы провести операцию по поддержанию морской безопасности в регионе. Происходит это в рамках поддержки партнеров по НАТО.

BREAKING: 2nd @usnavy ship - #USSThomasHudner - began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. #USNavy ships and aircraft routinely operate in the Black Sea in support of our @NATO Allies & partners! pic.twitter.com/CjMvgJTD6R