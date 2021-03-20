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В Черное море направляется американский ракетный эсминец

В Черное море направляется американский ракетный эсминец

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Черное море направляется американский ракетный эсминец USS Thomas Hudner. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Twitter-аккаунт шестого оперативного флота США.

Детали

Во флоте США сообщили, что USS ThomasHudner - начал транзит на север в Черное море чтобы провести операцию по поддержанию морской безопасности в регионе. Происходит это в рамках поддержки партнеров по НАТО.

USS Thomas Hudner (DDG-116) - американский ракетный эсминец типа "Arleigh Burke" введен в эксплуатацию 1 декабря 2018 года, имеет на вооружении около 74 крылатых ракет "Стандарт-2" или "Стандарт-3", 24 ракеты "Си Спэрроу".

Во время рейда в этом году USS Thomas Hudner участвовал в учениях в Атлантическом океане у Канарских островов, после чего вошел в Средиземное море, а позже отправился через Дарданеллы в Мраморное море.

На днях в Черное море уже вошел американский ракетный крейсер USS Monterеy CG61. В целом сейчас в Черном море находится четыре военных корабля стран-участниц НАТО.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Черное море
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