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Землетрясение магнитудой 7,0 баллов произошло у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 7,0 баллов произошло у берегов Японии

КИЕВ. 20 марта. УНН. На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Оно поразило районы, которые пострадали от этого же стихийного бедствия в 2011 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на Latimes.

Детали

Геологическая служба США определила, что подземные толчки были зафиксированы на глубине 54 км. Землетрясение зафиксировали в 18:10 по местному времени.

Вследствие толчка в префектуре Мияги сформировалось цунами высотой около 1 метра.

Сильные толчки вызвали временное отключение электроэнергии в некоторых районах и привели к остановке движения поездов.

Сейчас о пострадавших или разрушениях не сообщается.

Дополнение

11 марта 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, одно из сильнейших за всю историю наблюдений, вызвав мощное цунами, которое прокатилось далеко вглубь суши, разрушив города и их ключевую инфраструктуру и вызвав серьезную аварию на атомной электростанции "Фукусима-1".

Более 18 тыс. человек погибли и почти полмиллиона в регионе были вынуждены покинуть свои дома. Более 40 тыс. человек все еще не могут вернуться домой через десять лет - большинство из них в префектуре Фукусима, где районы возле разрушенной станции, как и раньше, закрыты из-за радиоактивного загрязнения.

Источник: УНН
Теги: Япония, землетрясение
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