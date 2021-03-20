Шмыгаль сообщил, что Украина подписала соглашения с шестью производителями вакцины от COVID-19

КИЕВ. 20 марта. УНН. Предварительные соглашения уже заключены с шестью производителями вакцины от коронавируса. Об этом в интервью немецкому изданию "Бильд" сообщил премьр-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает УНН.

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"Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины. На сегодняшний день с 6-ю из них подписаны предварительные соглашения и 3 вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac. В ближайшее время мы ожидаем поставку первой партии вакцин Pfizer-BioNTech по инициативе COVAX, где Германия является одним из основных мировых доноров и инициатором такого международного платформы. Мы благодарны Германии за участие в этой глобальной инициативе", - заявил Шмыгаль, при этом не уточнив о каких именно производителях, помимо трех названных, идет речь.

Премьер подчеркнул, что скорейшая вакцинация является глобальным интересом - и с точки зрения здоровья граждан, и в контексте восстановления экономики.

"Мы же видим, как мутировавший вирус, который возникает в отдельных точках планеты, мгновенно перебрасывается на другие страны и регионы", - заявил премьер.

В то же время он подчеркнул, что не видит возможности использования российской вакцины Спутник V. Этому есть ряд причин.

"Она не прошла необходимых стадий клинических исследований. И вторая причина - это то, что мы не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт", - пояснил позицию глава правительства.

Вакцины, о поставках которых уже известно

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). По состоянию на 20 марта первую дозу вакцины получили уже более 104 тісяч украинцев, большинство из которых медицинские работники.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что до конца марта - начала апреля в рамках инициативы COVAX Украина должна получить еще партию вакцин от AstraZeneca, до конца мая ожидается еще одна поставка вакцин этого производителя, а также должны прибыть вакцины компании Pfizer.

Сейчас 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield ожидают отправку в Украину.

Кроме того, известно о переговорах по поставкам 5 млн доз американской вакцины Novavax и 10 млн доз индийской разработки от Bharat Biotech.