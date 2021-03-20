В МИД отреагировали на запрет оккупантов владеть украинцам землей в Крыму

КИЕВ. 20 марта. УНН. Запрет владеть землей в большинстве районов Крыма - продолжение российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины со временно оккупированного полуострова. Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко, сообщает УНН.

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"Запрет владеть землей в большинстве районов Крыма идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины со временно оккупированного полуострова. В худших традициях своих исторических предшественников руководство России фактически продолжает обрусение Крыма", - заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Дипломат отметил, что указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий для Украины.

"После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены. Россия в очередной раз демонстрирует вызывающее пренебрежение основополагающими нормами и принципами права, в том числе и международного. Такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества. Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Контекст

С 20 марта во временно оккупированном Крыму вступил в силу указ президента РФ о запрете владеть землей иностранным гражданам. Согласно указу российского президента, ограничения были введены в 19-ти из 25-ти муниципальных образованиях, в частности, в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке. Исключения - земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Отметим, что по состоянию на апрель 2020 года, более 11 000 земельных участков принадлежали украинцам.

Если украинцы не передали права на землю в установленные сроки, такое имущество по решению суда оккупанты будут изымать.

Как поступить гражданам Украины, которые владеют имуществом в Крыму

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призвало граждан, которые имеют имущество во временно оккупированном Крыму обращаться в Европейский суд по правам человека в случае попытки его отчуждения.

Правозащитники отмечают то, что всем, кто имеет земли в Крыму стоит собрать имеющиеся документы и обратиться в украинские правоохранительные органы. В случае, если землевладелец уже обращался в правоохранительные органы Украины об угрозе отчуждения земли до вступления в силу указа Путина, после вынесения постановления российских судов об окончательном отчуждении, гражданину надо предоставить это постановление украинским правоохранителям. Это будет служить дополнительным доказательством нарушений прав человека для международных инстанций.