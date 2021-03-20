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Глава Еврокомиссии допустила запрет вывоза вакцины от AstraZeneca с ЕС

Глава Еврокомиссии допустила запрет вывоза вакцины от AstraZeneca с ЕС

Урсула фон дер Ляйен

КИЕВ. 20 марта. УНН. Евросоюз может запретить экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за того, что компания поставила только часть согласованного количества препарата. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью ZDF, пишет УНН.

Цитата

"У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание AstraZeneca: вы сначала выполните свой контракт с Европой, прежде чем начнете поставлять в другие страны", - сказала фон дер Ляйен.

Детали

Компания AstraZeneca поставила в Европу только 30% от согласованного с ЕС количества препаратов. Она добавила, что в компании было отправлено официальное письмо о проблемах с доставкой вакцины.

"Мы хотим запустить структурированный процесс для урегулирования спорных вопросов. В договорах содержатся некоторые неясности, и это - лучший способ устранить их", - сказала она.

Дополнение

Несколько европейских стран временно отказались от применения вакцины AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после прививок. Разработчик препарата, а также Всемирная организация здравоохранения, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и регуляторы Великобритании и Нидерландов заявили о безопасности вакцины.

После вердикта EMA Германия, Италия, Нидерланды, Болгария, Литва, Латвия и Франция возобновили использование вакцины.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предоставят соседним странам - Канаде и Мексике - 4 млн доз вакцины AstraZenecа из излишка, который хранится в стране. Обе страны обратились в США после того, как "The New York Times" сообщила о десятках миллионах доз, которые хранятся на заводах AstraZeneca и ее партнеров в США. Вакцина AstraZeneca еще не одобрена к применению в стране.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Европа, вакцина, Урсула фон дер Ляйен
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