"Преступление и наказание": за кибератаку на завод Tesla россиянин может попасть в тюрьму

КИЕВ. 20 марта. УНН. Гражданин России Егор Крючков на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla в штате Невада. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минюст США.

Детали

Руссиянин "признал вину по одному пункту обвинения - в умышленном нанесении вреда защищенном компьютеру; планируется, что приговор будет вынесен 10 мая", - говорится в сообщение Минюста.

Летом 2020 года 27-летний Егор Крючков с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании за 1 млн долларов, чтобы тот установил вредоносное программное обеспечение. Оно должно было предоставить злоумышленнику доступ к системе, чтобы затем, угрожая публикацией данных, требовать у компании деньги.

22 августа Крючкова задержали в Лос-Анджелесе. На заседании суда в конце прошлого года он утверждал, что невиновен.

После признания вины, Крючкову грозит от 4 до 10 месяцев заключения, а также обязательство выплатить более 14 000 долларов в возмещение ущерба компании.

"Преступление и наказание", - прокомментировал новость Маск в Twitter.

Преступленіе и наказаніе — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2021

Добавим

Исполнительный директор Tesla Inc Илон Маск заявил, что его компания будет закрыта, если ее машины будут использоваться для шпионажа.