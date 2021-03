Белый дом сообщил о самочувствии Байдена после инцидента на трапе

КИЕВ. 20 марта. УНН. Белый дом сообщил о хорошем самочувствии президента США Джо Байдена после инцидента на трапе самолета, когда американский лидер несколько раз споткнулся. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, пишет УНН.

Детали

Из сообщения стало известно, что инцидент произошел из-за неблагоприятных погодных условий.

"Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на лестнице", - сказала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что президент после того, что произошло "чувствует себя прекрасно".

I know folks have seen that President Biden slipped on his way up the stairs to AF1, but I'm happy to report that he is just fine and did not even require any attention from the medical team who travels with him. Nothing more than a misstep on the stairs.