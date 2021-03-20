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Шмыгаль на встрече с главой Будестага Германии: "Северный поток-2" - геополитическая угроза для всей Европы

Шмыгаль на встрече с главой Будестага Германии: "Северный поток-2" - геополитическая угроза для всей Европы

КИЕВ. 20 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Президент Бундестага ФРГ Вольфганг Шойбле обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, Премьер отметил, что Украина рассматривает "Северный поток-2" как геополитическую угрозу для всей Европы. Встреча состоялась 19 марта в рамках рабочего визита правительственной команды в Германию, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Детали

Как отметил Денис Шмыгаль, по социологическим опросам аналитического центра "Новая Европа" в сентябре 2020 года, 47% немцев поддерживает будущее членство Украины в ЕС.

"Такие цифры свидетельствует о высокой общественной поддержки евроинтеграционных стремлений Украины. Членство Украины в ЕС - это выигрышная ситуация не только для украинского народа, но и для Германии и всего Евросоюза", - отметил Денис Шмыгаль.

Глава правительства также поблагодарил депутатов Бундестага за прошлогоднее принятие резолюции о создании в Берлине Центра документации, посвященного истории национал-социалистической оккупации.

"Надеемся, что будет поддержана наша просьба о строительстве отдельного памятника в память о миллионах украинцев, погибших во время Второй мировой войны", - отметил Премьер-министр.

Премьер-министр также сообщил Президенту Бундестага, что при активной поддержке немецких партнеров в Украине продолжается реформа децентрализации, уже доказала свою эффективность в части улучшения качества публичных услуг и их приближения к жителям территориальных общин.

Денис Шмыгаль поблагодарил Вольфганга Шойбле и депутатов Бундестага за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также отметил, что Украина рассматривает Северный поток-2 как геополитическую угрозу для всей Европы.

Кроме того, Премьер-министр выразил надежду, что Германия будет выполнять активную роль в вопросе деоккупации Крыма, в частности в рамках новой инициативы "Крымская платформа".

Дополнение

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что Украина предлагает Германии возглавить одно из направлений деятельности "Крымской платформы".

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с бургомистром Берлина сотрудничество между столицами Украины и Германии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Премьер-министр, Бундестаг ФРГ, Денис Шмыгаль
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