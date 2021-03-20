ООС: боевики восемь раз открывали огонь, один боец погиб

КИЕВ. 20 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

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"Российско-оккупационные войска игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

Детали

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденное оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы еще и со стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем. По позициям наших воинов в пригороде Лебединское - оккупанты применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение.

Как отметили в пресс-центре, на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины за текущие сутки разминировали 8,5 гектаров территории и передали на уничтожение 149 взрывоопасных предметов.

"Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

19 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.