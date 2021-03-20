Российский суд отказался выпустить из-под стражи фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Ибрагимова

КИЕВ. 20 марта. УНН. В России суд отменил апелляционную жалобу о продлении меры пресечения на 6 месяцев по делу специалиста в области арабского языка Исмета Ибрагимова, который является фигурантом одного из "дел Хизб ут-Тахрир". Решение оставили в силе, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

Адвокат Айдер Азаматов настаивал на отсутствии оснований удерживать Ибрагимова в следственном изоляторе вдали от семьи и просил применить к нему IV Женевскую конвенцию, как гражданину Украины.

Суд начался с опозданием, процесс велся с помощью видеоконференцсвязи.

Ибрагимов останется под арестом до 1 июля 2021 года.

По словам адвоката, 25 марта в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону состоится рассмотрение уголовного дела Ибрагимова по сути, подсудимый будет присутствовать в зале вместе со своим адвокатом.

Справка

Исмет Ибрагимова задержали 7 июля 2020 года в поселке Курцы в оккупированном Россией Крыму. В этот же день задержали еще шестерых крымских татар. Ибрагимову инкриминируют организацию деятельности организации "Хизб ут-Тахрир", которая, в отличие от Украины, в России запрещена.

Что было раньше

В Крыму фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Ибрагимова обвинили в совершении преступления по статье 205.5 Уголовного кодекса России ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации").