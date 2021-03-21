Семь лет назад была подписана политическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

КИЕВ. 21 марта. УНН. Семь лет назад, 21 марта в Брюсселе состоялась церемония подписания политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Об этом пишет пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Ровно семь лет назад, 21 марта 2014 года, была подписана политическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Министерство иностранных дел Украины отмечает, что этот документ является важным шагом по реализации европейского выбора украинцев, залогом партнерства между нашим государством и ЕС и инструментом укрепления демократических процессов Украины.

“Подписание политической части Соглашения об ассоциации состоялось в тяжелые для нашего государства времена начала российской агрессии и стало свидетельством готовности способствовать восстановлению территориальной целостности Украины. Европейский Союз остается нашим надежным другом и партнером в противодействии агрессии РФ и осуществлении проевропейских преобразований”, — отметили в МИД.