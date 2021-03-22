Протест на Банковой: внеочередного заседания ВР ожидают не раньше четверга

КИЕВ. 22 марта. УНН. После сообщений о созыве внеочередного заседания Верховной Рады в связи с протестом и погромами под Офисом Президента на выходных, такое заседание может состояться в четверг, 25 марта. Об этом заявил глава фракции "Голос", народный депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале, передает УНН.

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"По внеочередному заседанию. Учитывая, что на сайте Рады висит официальное сообщение, что спикер улетел с рабочим визитом, то пока говорят о четверге (25/03)", - отметил Железняк.

Детали

После акции на Банковой в пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" сделали заявление, что инициируют "проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятие постановления по оценкам данного происшествия, с задачами конкретным министрам".

Между тем, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков находится с рабочим визитом в Брюсселе (Королевство Бельгия) и Люксембурге (Великое Герцогство Люксембург). В понедельник, 22 марта, Дмитрий Разумков, как ожидается, посетит институты ЕС, штаб-квартиру НАТО, палату представителей Бельгии, сообщили в пресс-службе Аппарата ВР.

Что было ранее

Вследствие массовой акции под Офисом Президента на улице Банковой, которая состоялась 20 марта, было повреждено административное здание ОП. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.