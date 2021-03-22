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Кабмин планирует возобновить карантинные выплаты предпринимателям

Кабмин планирует возобновить карантинные выплаты предпринимателям

КИЕВ. 22 марта. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения “красного” уровня эпидемической опасности в их населенном пункте. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

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“Государство поддержит людей в период жесткого карантина в регионах. По поручению Президента Владимира Зеленского обсудили сегодня с министрами механизмы выплат компенсации предпринимателям. Поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте ”, - написал Шмыгаль.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные власти должна ввести выплаты из-за введения жесткого карантина, а государство их удвоит.

В Украине, где началась третья волна COVID-19, увеличивается заболеваемость и количество госпитализаций из-за этой болезни, и регионы начинают усиливать карантин и вводить “локдауны”.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местных руководителей не ждать указаний, а принимать необходимые решения по усилению карантина.

Также Шмыгаль заявлял, если “красный” уровень эпидемиологической опасности будет введен в большинстве областей то правительство будет вынуждено ввести усиленные карантинные мероприятия на всей территории Украины.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украине пока не нужен локдаун, а также, что тяжелый период с заболеваемостью COVID-19 продлится до конца апреля.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, Коронавирус
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