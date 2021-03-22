НАПК вызвало для объяснений пятерых руководителей партий и нардепа

КИЕВ. 22 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приглашает пятерых руководителей политических партий и народного депутата Максима Березина для дачи объяснений из-за возможных нарушений законодательства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу агентства.

Цитата:

"НАПК в течение текущей недели (с 22 по 26 марта 2021 года) приглашает 11 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине", - говорится в сообщении.

Детали

В связи с несвоевременным представлением декларации приглашаются:

Михаил Савостяник, бывший начальник отдела Госфинмониторинга.

Елена Стеценко, заместитель директора департамента - начальник отдела Государственной аудиторской службы Украины.

Для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашаются:

Виталий Харченко, бывший председатель Николаевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины.

Максим Березин, народный депутат Украины.

Валентин Озерян, бывший начальник отдела надзора в промышленности и по объектам повышенной опасности Криворожского горнопромышленного управления Главного управления Гоструда в Днепропетровской области.

Александр Жила, бывший заместитель начальника отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления ГУНП в Черкасской области.

Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, для дачи объяснений приглашаются такие представители политических партий:

Николай Поровский, ("Республиканская Христианская партия")

Сергей Гаркуша, ("Движение новых сил Михаила Саакашвили")

Олег Аверьянов, ("Радикальная партия Олега Ляшко")

Николай Габер, ("Патриотическая партия Украины")

Степан Брацюнь, ("Конгресс украинских националистов").

Дополнение

На начало февраля НАПК проверило уже 522 отчета политических партий, представленных за 2020 год, что составляет более 90% от общего количества поданных отчетов.