На Банковой без изменений: разрисованное здание ОП охраняет полиция

КИЕВ. 22 марта. УНН. Здание Офиса Президента на улице Банковой в Киеве почти такое же, каким его оставили вандалы после акции протеста вечером 20 марта, однако теперь его охраняют правохранители, передает корреспондент УНН.

Детали

По состоянию на 12:00 22 марта на стенах и окнах здания Офиса Президента остаются надписи с оскорблениями. Несколько дверей закрыты фанерой — там, где вандалы разбили стекло, а территория ОП перекрыта полицейскоц сигнальной лентой. Кроме того, поврежденное здание охраняло несколько правоохранителей.

Отметим, что сегодня у Офиса Президента прошла колонна ФЛП, которые устроили акцию протеста против карантинных ограничений для бизнеса. Однако стоит отметить, что участники акции вели себя мирно.



События ранее

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику — дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивается в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не “мирной акцией”.



Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство на ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.



В МВД Украины опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на вчерашней акции протеста человек — бьет стекла дверей Офиса Президента.



По данным Офиса Президента, в результате массовой акции, состоявшейся вечером 20 марта на улице Банковой, 11 в Киеве, был нанесены повреждения административном здании Офиса Президента Украины, предварительно оценивается в почти 2 млн грн.