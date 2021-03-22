Ответственность за последствия вакцинации и изменения в план прививок обсудили на совещании у Зеленского

КИЕВ. 22 марта. УНН. На селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, обсудили ситуацию в регионах из "красной" зоны, а также ответственность за последствия после прививки против ковида и изменения в план вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Детали

По информации ОП, во время совещания Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что активных больных в стране на сегодня более 263 тысяч.

"Из 63 тысяч коек с подведенным кислородом заполнены 39 тысяч. Коек интенсивной терапии занято 2 тысячи 652 из 4 тысяч 909", - отметил глава правительства.

Он добавил, что 20 марта было проведено заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, по итогам которого к "красной" зоне были отнесены город Киев и Одесская область. Кроме того, сегодня утром по поручению Президента Украины глава правительства провел совещание с министрами по разработке механизмов совместной с органами местного самоуправления поддержке бизнеса и людей в "красных" зонах.

"Владимир Зеленский сообщил, что намерен как можно скорее подписать принятый парламентом 19 марта закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия после прививки против коронавируса. После этого постановлением Кабинета Министров будет создан специальный компенсационный фонд", - информируют в ОП.

Сообщается также, что по результатам совещания Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову внести изменения в план вакцинации, которые позволят быстрее вакцинировать граждан, записавшихся на прививку через портал "Дия".

Также правительство работает над тем, чтобы как можно быстрее получить обещанные вакцины от COVID-19.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что в украинской армии уже вакцинировано более 13 тысяч человек.

Что было раньше

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в пятницу приняла в целом законопроект, который должен освободить от ответственности производителей вакцин.



