Рынок земли еще не открылся, а негативные процессы в аграрной отрасли уже начались - Ивченко для London Globe

КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинская земля сейчас - центр международного внимания. Чтобы выдержать вызовы современной геополитики, страны должны с большой осторожностью реализовывать свои национальные интересы в условиях постоянно изменяющихся условий, особенно Украины. Именно поэтому в материале европейского издания London Globe член аграрного комитета народный депутат Вадим Ивченко рассказал о том, почему аграрная сфера отреагировала негативными тенденциями на еще даже не открытый рынок земли.

Так, Ивченко пишет, что в марте прошлого года, несмотря на жестокое сопротивление ассоциаций фермеров и других заинтересованных групп, парламент Украины большинством голосов отменил мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.

Как отмечает нардеп в материале, обещанного властью инвестиционного бума не произошло. Но рынок на земельную реформу уже отреагировал - и крайне отрицательно.

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"Как только фермеры начали экономить последние деньги, нелегко заработанные, чтобы выкупить свою землю, с тех пор стремительное падение инвестиций всколыхнуло страну. До конца 2020 года украинские внутренние инвестиции уменьшились более чем на 40%. В реальном выражении украинцы потеряли около 2 миллиардов долларов", - пишет Ивченко.

Детали

Парламентарий объясняет, каким образом стремление фермеров любой ценой выкупить землю, которую они обрабатывают, может иметь катастрофические последствия для отрасли.

"Как результат, состоялась инвестиционная засуха в широком спектре технологий, имеющих решающее значение для общего состояния здоровья сельскохозяйственной отрасли страны, таких как расширение производства, восстановление плодородия почв, органического земледелия и приобретение биогазовых установок. Зато землепользователи используют участки с целью получения быстрой прибыли, сея масличные культуры. И эта практика приводит к уничтожению черноземов в Украине", - пояснил он.

По его словам, ученые уже начали бить тревогу по поводу катастрофического снижения уровня гумуса в почве.

"Это может привести к катастрофе для Украины, поскольку темпы развития сельского хозяйства в стране значительно превышают большинство мировых. В перспективе, по сравнению с европейскими странами, пашня которых составляет 30-32% общей площади, украинская пашня превышает 65% общей географии", - подчеркнул Ивченко.

Добавим

Одновременно парламентарий пояснил, что даже сейчас у фермеров все еще не хватает средств для полного выкупа обрабатываемой ими земли из-за несостоятельности банковской системы.

"Состоятельность украинской банковской системы все еще значительно отстает от этой цели. Удивительно, но цена на землю значительно превышает средства всей национальной экономики, включая даже ее финансовый сектор. В 2020 году денежная масса в обращении составила 1,7 триллиона гривен, тогда как эксперты оценивают землю в более 1,9 триллиона гривен, что на 15% превышает всю денежную массу Украины. Итак, значительное вливание средств иностранными инвесторами является как необходимым, так и ожидаемым", - считает Ивченко.

Поэтому, по его мнению, главное - оставить украинскую землю в собственности граждан Украины. А зарубежные инвестиции можно и в дальнейшем поддерживать путем сотрудничества с другими странами без необходимости продажи им земли, что пока и не обусловлено законодательством.

Напомним, ранее Ивченко рассказал, какие страны и почему именно заинтересованы во вложении инвестиций в украинскую землю.