КИЕВ. 22 марта. УНН. В Черкасской области усиливают карантин с 22 марта, чтобы избежать локдауна. Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Обратился сегодня к главам РГА, ОТО и руководителям городов: мы должны сделать все, чтобы нам не пришлось пойти на локдаун. Поэтому поручил внедрить все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Потому, если окажемся в "красной зоне", как сегодня Киев и Одесская область - нам уже придется идти на другие условия", - написал Скичко.

Детали

По его словам, с сегодняшнего дня:

• В общественных заведениях и транспорте будет усилен контроль за использованием средств индивидуальной защиты.

• Просим города увеличить количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты, чтобы его разгрузить.

• Расширяется количество койкомест - по области и по г. Черкассы.

• Культмассовые развлекательные и другие мероприятия - под временным запретом.

• Рестораны, кафе, бары, ночные заведения будут работать только до 23:00.

"В этих вопросах все мы - ОГА, местное самоуправление, общественность, бизнес - в одной лодке. Надо помогать друг другу. Поскольку наиболее сложная ситуация по области сейчас именно в Черкассах, особое внимание уделим возможности развертывания здесь дополнительных койкомест. До 25 марта будем следить за соблюдением карантинных ограничений. Если будут массовые нарушения, то придется идти на более суровые меры. Все - на моем ежедневном контроле", - отметил Скичко.

Дополнение

За прошедшие сутки в Черкасской области зафиксировано 247 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано уже 1,554 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 21 марта, - 7,9 тысячи, что меньше, чем днем ранее, однако снижение показателя традиционное\ для выходных.

В 14 регионах Украины по состоянию на 22 марта превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19. Уже 7 областей и Киев находятся в "красной" зоне по распространению коронавируса.