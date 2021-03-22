Из-за визита 23 российских артистов с концертом в оккупированный Крым открыто производство

КИЕВ. 22 марта. УНН. Из-за незаконного посещения 23 российскими артистами оккупированного Крыма открыто уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК и города Севастополя, передает УНН.

Цитата:

"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, направлявшихся в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив", - говорится в сообщении.

Детали

Уголовное производство, как указали в прокуратуре, начато по обращению председателя ОО "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка.

"Противоправные действия указанных граждан Российской Федерации квалифицированы по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины, досудебное расследование будет осуществляться СУ ГУ СБУ в АР Крым", - добавили в ведомстве.

В чем суть обращения активиста

Ранее Сергей Мокренюк отмечал, что Краевой Совет Украинцев Крыма требует от правоохранительных органов Украины расследовать факты незаконного посещения Крыма российскими деятелями культуры. В связи с этим они обратились к украинским органам власти с заявлением о преступлении и просьбой применить санкции и усилить международное давление на государство-агрессора со стороны стран-партнеров.

"В период с 2014 года по настоящее время некоторые граждане страны-агрессора с целью причинения вреда интересам нашего государства, в нарушение Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4 июня 2015 №367, осуществляли незаконный въезд на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее не через определенные контрольные пункты въезда выезда. В период ориентировочно середины мая 2018 года граждане Российской Федерации Д.Харатьян, Валерия, М.Ким, Александр Маршал, Зара, Дима Билан, Д.Майданов, А.Скляр, О.Кормухина, Л.Долина, А.Свиридова, Р.Пашков, О.Газманов, Жасмин, Григорий Лепс, Ю.Караулова, А.Буйнов, Пелагея, С.Пьеха, О.Шаумаров, Ю.Волкова, Майданова, Р.Тагиев, действуя в составе организованной группы, предварительно организовались в устойчивое объединение для совершения преступления, согласно единому плану с распределением функций участников группы, направленных на достижение плана, известного всем участникам группы, нарушили порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства и 15 мая 2018 года приняли участие в концерте, посвященном торжественному открытию транспортного перехода через Керченский пролив", - указано в обращении в правоохранительные органы.

Отметим, иностранные артисты, посещающие с гастролями оккупирован Россией Крым через закрытые Украины пункты пропуска, нарушают украинское законодательство.

Дополнение

Еще в 2017 году Минкульт начал публиковать перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Всего в списке теперь 178 человек.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.