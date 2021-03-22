Локдаун в Киеве: Министерствам рекомендовали перейти на "дистанционку"

КИЕВ. 22 марта. УНН. Во время внеочередного заседания Кабинета Министров Украины в понедельник было принято протокольное поручение по рекомендации Министерствам и другим органам исполнительной власти, расположенным в Киеве, перевести работу максимального количества работников на удаленный режим работы. Об этом написал в Telegram-канале министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН.

Немчинов напомнил, что 20 марта 2021 года Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, что с 00 часов 00 минут 23 марта 2021 года город Киев переходит в "красную" зону.

Цитата:

"В связи с этим, сегодня во время внеочередного заседания Кабинета Министров Украины было принято протокольное поручение по рекомендации Министерствам и другим органам исполнительной власти, расположенным на территории города Киева, перевести работу максимального количества работников на удаленный режим работы", - сообщил он.

Контекст

В Киеве с 20 марта на три недели введены строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.



В частности запрещается:

• Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)

• Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии)

• Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека)

• Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других)

• Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях